Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein junger Autofahrer hat in Berlin-Spandau einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Der 20-Jährige fuhr in der Nacht auf Sonntag auf der Falkenseer Chaussee, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte gegen drei Wagen, die am Straßenrand parkten. Vermutlich sei der junge Mann zu schnell gefahren, hieß es. Der 19-jährige Beifahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Insasse im Alter von 18-Jahren verletzte sich leicht, der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 22. Januar 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

