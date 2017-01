19-Jähriger verletzt Syrer schwer mit Messer

Ein 19-Jähriger hat in Templin (Uckermark) einen 25 Jahre alten Flüchtling aus Syrien mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten, verständigte der Angreifer die Rettungskräfte, bevor er Samstag nahe dem Busbahnhof zustach. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. In seiner ersten Vernehmung machte er keinerlei Angaben zu seinem Motiv.

Das Vorgehen des 19-Jährigen könnte laut Staatsanwaltschaft auf eine psychische Störung hindeuten. Ein Richter wies den 19-Jährigen am Sonntag in eine geschlossene psychiatrische Klinik ein, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn werde aber weiter wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Spezialisten der Kriminalpolizei waren bis in den späten Samstagabend hinein damit beschäftigt, Spuren am Templiner Busbahnhof zu sichern. Die Feuerwehr stellte Beleuchtungstechnik zur Verfügung. Der verletzte Syrer kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

