Mehr als 115 000 Berliner müssen trotz Arbeit aufstocken

Mehr als 115 000 Menschen in Berlin müssen ihr geringes Einkommen aufstocken. Bundesweit sind knapp 1,2 Millionen Erwerbstätige trotz Arbeit auf Hartz IV angewiesen, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Sonntag mitteilte.

Rund 15 Prozent der Aufstocker in Berlin sind Vollzeitbeschäftigte. «Es ist untragbar, dass so viele Menschen in Berlin trotz guter wirtschaftlicher Lage von ihrer Arbeit nicht leben können», teilte Doro Zinke, Vorsitzende des DGBs in Berlin-Brandenburg, mit.