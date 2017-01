dpa

SPD betont «Führungsrolle» bei Rot-Rot-Grün

«Auf Augenhöhe» wollen SPD, Linke und Grüne in Berlin regieren. Die Sozialdemokraten tanken bei einer Klausur in Thüringen Selbstbewusstsein - und sehen sich in einer herausgehobene Rolle.

Erfurt/Berlin (dpa/bb) - Gut sechs Wochen nach dem Start der rot-rot-grünen Koalition in Berlin hat die SPD ihren Führungsanspruch in dem Bündnis unterstrichen. «Rot-Rot-Grün kann nur einhergehen mit einer starken, selbstbewussten Sozialdemokratie, die die Interessen der ganzen Stadt im Blick hat», sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh am Sonntag zum Abschluss einer dreitägigen Klausurtagung der SPD-Abgeordneten in Erfurt. «Wir müssen uns mit unseren Inhalten und Positionen in diesem Bündnis nicht verstecken», fügte er hinzu. «Wir beanspruchen zu Recht die Führungsrolle in der Koalition.» Hauptziel sei, mehr Gerechtigkeit zu schaffen und dazu klug mit dem zur Verfügung stehenden Geld umzugehen.

«Die Klausurtagung hat Lust gemacht, dass Rot-Rot-Grün richtig durchstartet», betonte Saleh. Das Treffen habe gezeigt, dass die Fraktion in Aufbruchstimmung sei und diese auch in die Stadt tragen wolle. Dazu müsse die SPD - auch im Hinblick auf den anstehenden Bundestagswahlkampf - «reingehen in die Fläche der Stadt, in die Kneipen, in die Kleingärten», um die Menschen zu erreichen. Mit einer überzeugenden, klugen Politik gerade im Sozialbereich könnten auch AfD-Wähler zurückgeholt werden.

Nach Einschätzung von Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller hat «R2G» bereits erste Erfolge aufzuweisen - trotz unbestreitbarer Startprobleme. So habe sich die Situation an den Bürgerämtern etwas entspannt, sagte Müller am Samstag. Viele Berliner bekämen dort jetzt frühzeitiger Termine. «Diese Entwicklung gilt es zu verstetigen.»

Es sei auch in kurzer Zeit gelungen, die Situation bei der Flüchtlingsunterbringung zu verbessern. Und: «Das 100-Tage-Programm mit 60 Punkten ist ein Schritt nach vorn und eine neue Qualität von Regierungshandeln.» Müller verwies auch auf das Maßnahmepaket des Senats für mehr Sicherheit in der Stadt. «Wir können selbstbewusst sagen, wir haben eine Grundlage, auf der wir aufbauen können.».

Der Start der bundesweit ersten Koalition von SPD, Linken und Grünen unter Führung der Sozialdemokraten war vom wochenlangen Streit um den wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittenen Staatssekretär Andrej Holm überschattet. Er ist inzwischen zurückgetreten. Nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche gab es außerdem Streit darüber, ob mehr Videoüberwachung in der Stadt nötig ist, auch innerhalb der SPD. «Wir müssen jetzt sehen, dass wir wirklich einfach mal unsere Arbeit machen», sagte Müller.

Bei der Klausur verständigen sich die 38 SPD-Abgeordneten über die Schwerpunkte ihrer Arbeit für das laufende Jahr. Innensenator Andreas Geisel (SPD) erläuterte das Sicherheitspaket, das unter anderem eine bessere Ausstattung der Polizei mit modernen Waffen und Schutzwesten vorsieht. Die 45 Millionen Euro, die in diesem Jahr dafür ausgegeben würden, seien erst der Anfang.

Geisel stellte zudem rasche Verbesserungen für die Polizei beim Schießtraining in Aussicht. Nach einer Sanierung werde der Schießstand Wannsee bis Mitte des Jahres wieder zur Verfügung stehen - eine erster wichtiger Schritt. Derzeit kann die Berliner Polizei nur 11 von 73 Schießbahnen nutzen, weil die Anlagen marode sind - seit längerem ein Ärgernis für viele Beamte.

Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) nahm zur Haushaltssituation Stellung, die dank eines satten Überschusses im abgelaufenen Jahr von 1,25 Milliarden Euro 2017 ausgesprochen gut ist. Es sei richtig, mehr zu investieren. Genauso richtig sei es, die Schuldentilgung von 80 Millionen auf 150 Millionen Euro aufzustocken.

