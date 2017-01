dpa

Mopedfahrer bei Unfall mit Fußgänger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichterfelde ist ein Mopedfahrer schwer verletzt worden. Der 65-Jährige stürzte am Samstagnachmittag bei dem Versuch, einem Fußgänger auszuweichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er verlor am Unfallort das Bewusstsein und erlitt mehrere Knochenbrüche. Der 87 Jahre alte Fußgänger wurde leicht verletzt. Es wird noch überprüft, ob der Fahrer angetrunken war.

Letzte Änderung: Sonntag, 22. Januar 2017 11:00 Uhr

