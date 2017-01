dpa

Zeitung: Mehr scharfe Waffen im Besitz von Berlinern

Die Menge meldepflichtiger Schusswaffen in Berlin hat im vergangenen Jahr laut einem Bericht des «Tagesspiegels am Sonntag» zugenommen. So habe sich die Zahl der Waffenbesitzkarten, auf denen Halter ihre Pistolen und Gewehre für scharfe Munition eintragen lassen müssen, um 2,9 Prozent auf 16 050 erhöht, schreibt das Blatt. Die Gesamtzahl der registrierten erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Waffenteile liege bei 46 688. Als Waffenteile gelten beispielsweise Schalldämpfer. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen der Waffenbehörde, einer Abteilung des Landeskriminalamts.

Danach gibt es in Berlin 9468 eingetragene Waffenhalter, 298 (plus 3,2 Prozent) mehr als noch 2015. Jeder von ihnen habe im Schnitt fünf gemeldete Waffen oder Waffenteile. Auch der sogenannte Kleine Waffenschein wird beliebter, wie kürzlich die «Berliner Morgenpost» berichtet hatte. Bis Ende Oktober 2016 erteilte die Polizei 3286 solcher Erlaubnisse zum Tragen der täuschend echt aussehenden Pistolen. Das waren mehr als viermal so viel wie im Vorjahr 2015, als 816 Scheine ausgestellt wurden.

