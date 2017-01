Union Berlin spielt 2:2 im Test gegen Dukla Prag

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat bei der Generalprobe vor dem Start in die Rückrunde Remis gespielt. Die «Eisernen» kamen am Samstag im Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag zu einem 2:2 (0:1). Vor 1305 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei trafen Neuzugang Sebastian Polter (54. Foulelfmeter) und Sturmkollege Steven Skrzybski (64.) für die Gastgeber. Die Berliner konnten sich erst in der zweiten Halbzeit besser in Szene setzen.

Prag ging durch einen indirekten Freistoß im Unioner Strafraum durch Jakub Povazanec (21.) verdient mit 1:0 in Führung. Ladislav Potat erzielte den 2:2-Ausgleich (84.). Knapp eine Woche vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum ließ Trainer Jens Keller die vermeintliche Startelf rund 60 Minuten lang durchspielen. Zu ihr gehörte erwartungsgemäß Rückkehrer Polter.

Letzte Änderung: Samstag, 21. Januar 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen