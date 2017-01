dpa

BER: Koordinator bedauert verschobene Eröffnung

Brandenburgs Flughafen-Koordinator Rainer Bretschneider hat die neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins für den Hauptstadtflughafen bedauert. Die aktuellen Informationen aus der Flughafengesellschaft ließen aber offensichtlich keine Alternative, sagte Bretschneider der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. «Jetzt kommt es darauf an, dass baldmöglichst belastbar Klarheit über den Baustellen-Zustand und die weiteren Schritte bis zu einer Eröffnung geschaffen wird.» Hier sei klar die Geschäftsführung gefordert. «Nur so können wir belastbar über einen realistischen Zeitplan reden.»

Letzte Änderung: Samstag, 21. Januar 2017 16:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen