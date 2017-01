dpa

Schmidt will «Gemeinschaftsaktion» für Agrarverbesserungen

Bundesagrarminister Christian Schmidt hat angesichts von Protesten gegen die Ausrichtung der Landwirtschaft zu einer «Gemeinschaftsaktion» mit den Bauern aufgerufen. «Es wird nicht so bleiben können, wie es ist», sagte der CSU-Politiker am Samstag mit Blick auf eine Demonstration anlässlich der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin.

Wer an Lösungen in «revolutionären Akten» glaube, übersehe jedoch, dass Verbesserungen unter dem rollenden Rad erreicht werden müssten. «Kernaufgabe der Landwirtschaft ist und bleibt die Ernährungssicherung.» Um Verbesserungen müsse aber auch gestritten werden - etwa für mehr Tierschutz oder geringeren Düngemitteleinsatz.

Unter dem Motto «Wir haben es satt!» haben am Samstag Tausende in Berlin für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft protestiert. Die Demonstration richtet sich unter anderem gegen Massentierhaltung und Umweltschäden durch eine industrielle Landwirtschaft.

dpa

