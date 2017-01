dpa

Trump-Gegnerinnen demonstrieren für Frauenrechte

Einige Hundert Frauen, aber auch Männer, haben am Samstag vor der US-Botschaft in Berlin gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Der offizielle Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner, «Democrats Abroad», hatte die Demonstration angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstrantinnen riefen «no justice, no peace» oder «I'm a feminist». Auf Plakaten standen Sprüche wie «Trump ist kein Berliner».

Der sogenannte «Women's March» sollte am Samstag in mehreren deutschen Städten stattfinden. Die Teilnehmer solidarisieren sich mit der gleichnamigen Demonstration in Washington D.C., wo am Samstag Frauen gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz auf die Straße gehen wollten.

Trump hatte sich während des Wahlkampfes wiederholt abfällig über Frauen geäußert. Im Oktober tauchte ein Video aus dem Jahr 2005 auf, in dem er sich damit brüstet, sich gegenüber Frauen alles erlauben zu können.

