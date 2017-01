dpa

Zehn Jahre Kinderfilmuniversität: Dresen ist Schirmherr

Mehr als 100 junge Berliner und Brandenburger nehmen an der zehnten Auflage der Kinderfilmuniversität in Potsdam-Babelsberg teil, die am Samstag begann. Schirmherr ist der Regisseur Andreas Dresen. In sieben Veranstaltungen soll bis Ende April den Kindern das Filmhandwerk theoretisch und praktisch nahegebracht werden. Zunächst beschäftigen sich die Kids zusammen mit den Filmwissenschaftlern mit der Historie der bewegten Bilder.

Dresen wird dann in einer eigenen Vorlesung von seiner Arbeit berichten und den Kleinen von der Neuverfilmung «Tim Thaler oder das verkaufte Lachen» erzählen, die Ende Januar Premiere feiert. Letztlich sollen weitere Grundlagen wie Kameraarbeit, Schauspiel und Schnitt besprochen werden. Daneben können sich die Neun- bis Zwölfjährigen auch praktisch an Kamera und Filmschnitt ausprobieren.

