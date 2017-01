Verschwundenes Handy dank Ortung aufgespürt

Schnitzeljagd in Berlin-Mitte: Mithilfe einer Handy-Ortung konnte die Polizei einer Frau ihr verloren gegangenes und gestohlenes Mobiltelefon zurückbringen. Die 52-Jährige radelte am Freitagvormittag durch den Tiergarten und stürzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Später bemerkte sie, dass sie bei dem Sturz offenbar ihr Handy verloren hatte, an der Unfallstelle war es jedoch nicht mehr zu finden.

Ihr Ehemann ortete daraufhin das Telefon in der Torfstraße in Wedding und alarmierte die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten folgte er dem Signal bis zu einem An- und Verkaufsladen. Dort trafen sie auf den Inhaber und einen 26-jährigen Kunden.

Beide gaben an, von dem Telefon nichts zu wissen. Der Ehemann löste schließlich einen Alarmton auf dem Handy seiner Frau aus, das daraufhin in der Tasche des 26-Jährigen klingelte. Dieser wurde wegen des Verdachts der Unterschlagung vorläufig festgenommen und nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

Letzte Änderung: Samstag, 21. Januar 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen