Raubüberfälle in Kreuzberg: Polizei nimmt drei Männer fest

Vier Männer haben in Berlin-Kreuzberg Menschen angegriffen und beraubt. Die insgesamt drei Opfer wurden in der Nacht auf Samstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst griffen die Täter zwei Männer in der Falckensteinstraße an. Dabei versuchte einer der Täter, die Männer zu bestehlen. Kurz darauf schlugen sie auf einen 17-jährigen Touristen ein und stahlen dessen Handy. Das Opfer informierte die Polizei vom Telefon einer Bar aus. Polizisten konnten drei der Männer stellen und festnehmen.

Letzte Änderung: Samstag, 21. Januar 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

