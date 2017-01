Müller: Rot-Rot-Grün in Berlin trägt erste Früchte

Optimal war der Start von «R2G» in der Hauptstadt nicht, keine Frage. Doch der Regierungschef blickt jetzt nach vorn. Und einiges habe die Koalition schon bewegt, findet er.

Erfurt/Berlin (dpa/bb) - Rot-Rot-Grün in Berlin hat nach Einschätzung von Regierungschef Michael Müller (SPD) schon nach wenigen Wochen erste Erfolge aufzuweisen - trotz unbestreitbarer Startprobleme. So habe sich die Situation an den Bürgerämtern etwas entspannt, sagte Müller am Samstag auf einer Klausur der Berliner SPD-Fraktion in Erfurt. Viele Berliner bekämen dort jetzt frühzeitiger Termine. «Diese Entwicklung gilt es zu verstetigen.»