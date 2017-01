dpa

Müller redet auf Klausur der Berliner SPD-Fraktion

Die Berliner SPD-Fraktion setzt heute ihre Klausurtagung in Erfurt fort. Am zweiten Tag des Treffens will der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Abgeordneten einige zentrale Projekte des Senats erläutern. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) nimmt zu den finanziellen Spielräumen im Landeshaushalt Stellung, Innensenator Andreas Geisel (SPD) nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche zum Thema Innere Sicherheit.

Bei ihrer Tagung wollen sich die SPD-Abgeordneten bis Sonntag über ihre Schwerpunkte für das laufende Jahr verständigen. Fraktionschef Raed Saleh hatte zum Auftakt am Freitag gesagt, die vor rund sechs Wochen gebildete rot-rot-grüne Koalition in Berlin sei ein «Experiment, dass gelingen muss und gelingen wird». Er hatte auch an die SPD appelliert, sich stärker ihrer Wurzeln zu besinnen und auf eine sozialere Politik zu setzen.

