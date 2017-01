Brandenburgs CDU zieht mit Stübgen in den Bundestagswahlkampf

Vor der Bundestagswahl zeigt die CDU in Brandenburg demonstrative Geschlossenheit. Der Wahlvorschlag des Vorstandes wurde mit großer Mehrheit gebilligt - auch wenn es Seitenhiebe gab.

Potsdam (dpa/bb) - Der Bundestagsabgeordnete und frühere Pfarrer Michael Stübgen aus der Lausitz führt die Landesliste der CDU für die Bundestagswahl im September an. Eine Delegiertenkonferenz billigte am Freitagabend in Potsdam mit großer Mehrheit einen entsprechenden Vorschlag des Landesvorstandes. Der 1959 in Lauchhammer geborene Stübgen ist seit 1990 Mitglied des Bundestages.