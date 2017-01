dpa

Rund 850 Menschen demonstrieren gegen Trump, Le Pen und AfD

Rund 850 Menschen haben auf dem Pariser Platz in Berlin gegen den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump demonstriert. Ein Demonstrationszug mit etwa 650 Menschen lief gegen 17.30 Uhr am Freitag von der AfD-Zentrale aus los in Richtung Pariser Platz, wie die Polizei mitteilte. Dort fand am Abend eine Kundgebung statt, zu der weitere 200 Menschen kamen, darunter auch US-Amerikaner. Es wurde nicht nur gegen Trump, sondern auch gegen die AfD und Marine Le Pen, Vorsitzende der französischen rechtspopulistischen Partei «Front National», demonstriert. Hintergrund war die Amtseinführung Donald Trumps am Freitag.

