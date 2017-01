dpa

Bildungssenatorin Scheeres kündigt «Talentcheck» an

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat ein neues Projekt zur Berufsorientierung für Schüler angekündigt. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) sei ein «Haus der Talente» geplant, sagte sie am Freitag bei einer Klausurtagung der SPD-Fraktion in Erfurt. Schüler der 8. Klasse sollen dort einen «Talentcheck» absolvieren können. Vor den in der 9. Klasse vorgesehenen Praktika sollen sie so die Möglichkeit bekommen, sich unter Anleitung von Fachleuten auszuprobieren, und konkrete Hinweise erhalten, welche Berufe für sie geeignet sind - oder eben nicht.

