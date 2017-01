Mann schlitzt mit Kampfmesser Sitze in S-Bahn auf

Die Polizei hat einen Mann verhaftet, der in einer Berliner S-Bahn mit einem Kampfmesser Sitze aufgeschlitzt hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieg der Mann am Donnerstagnachmittag am S-Bahnhof Frankfurter Allee in die S9. Der 37-Jährige habe dann sofort begonnen, mit dem Messer unbesetzte Sitze aufzuschneiden. Die Fahrgäste verließen daraufhin an der nächsten Station die Bahn. Auch der Tatverdächtige stieg aus und machte mit dem Messer Stichbewegungen in die Luft, den Reisenden näherte er sich jedoch nicht. Die Polizei entwaffnete schließlich den bereits polizeibekannten Mann und nahm ihn vorläufig fest.

Letzte Änderung: Freitag, 20. Januar 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen