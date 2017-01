dpa

Anwohner wollen gerichtlich Schallschutz durchsetzen

Mehrere Anwohner des Hauptstadtflughafens BER wollen gerichtlich einen besseren Schallschutz durchsetzen. Diese Woche sei die erste Klage eingereicht worden, die vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer und vom Bürgerverein Berlin-Brandenburg initiiert worden sei, teilten die Organisationen am Freitag in Potsdam mit. Bislang verfügten nur 117 von 14 500 Wohnungen innerhalb des sogenannten Tagschutzgebietes über einen bezahlten Schallschutz. Konkret gehe es bei der ersten Klage um die Ablehnung einer baulichen Schallschutzmaßnahme durch die Flughafengesellschaft bei einem Anwohner in Blankenfelde (Teltow-Fläming).

