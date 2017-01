Märkische Produktneuheiten prämiert

Wein, Heumilch oder deftige Eintöpfe: Kreative Ideen von Brandenburger Unternehmern für neue Produkte und Angebote sind am Freitag mit dem diesjährigen pro agro-Marketingpreis geehrt worden. Insgesamt 46 Bewerbungen lagen vor, wie der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Berlin-Brandenburg pro agro mitteilte. Die Ehrungen wurden in den Kategorien Ernährungswirtschaft, Direktvermarktung sowie Land- und Naturtourismus vergeben.

Beispielsweise organisiert das Resort Mark Hotel in Neuruppin künftig eine Kochschule, um weitere Gäste anzulocken. Der Landkreis Elbe-Elster entwickelte zum Reformationsjubiläum einen Lutherpass als Vermarktungskonzept, an dem sich acht Städte in drei Ländern beteiligen. Die Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH nahm verschiedene Eintöpfe für Single-Haushalte ins Programm.

