Kunstmäzen Hasso Plattner zum Potsdamer Ehrenbürger ernannt

Einen großen Teil seines Vermögens hat Software-Milliardär Hasso Plattner bereits in den Wiederaufbau von Potsdams barockem Stadtzentrum gesteckt. Die Stadt bedankt sich mit einer besonderen Auszeichnung.

Potsdam (dpa/bb) - Wenige Stunden vor der Eröffnung seines Museums Barberini in Potsdams historischer Mitte ist der Kunstmäzen Hasso Plattner mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt ausgezeichnet worden. «Wir ehren einen Bürger, der sich auf unsere Stadt eingelassen hat, auf unsere Vorstellungen und auch auf die Diskussionen», sagte der Fernsehmoderator Günther Jauch am Freitag in seiner Laudatio vor 600 Gästen im Potsdamer Nikolaisaal.