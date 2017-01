Forstwissenschaftler Mehl mit Waldmedaille ausgezeichnet

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat den Brandenburger Forstwissenschaftler Dietrich Mehl mit der Waldmedaille 2016 ausgezeichnet. Mehl setze sich im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin für die Artenvielfalt ein, begründete der Nabu am Freitag die Entscheidung. Zudem fördere er die Entwicklung naturnaher Laubmischwälder. Mit seiner Arbeit zeige Mehl eindrucksvoll in der Praxis, wie Naturschutz in Wirtschaftswälder integriert werden könne.

«Als engagierter Kämpfer für naturnahe Wälder lebt er es vor, dass sich Waldwirtschaft und Naturschutz nicht ausschließen, sondern gemeinsame Ziele haben», sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke bei einer Festveranstaltung im Rahmen der Grünen Woche in Berlin.

