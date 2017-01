Hertha mit neuem Mut: Will auch in Leverkusen überraschen

Das Ziel ist nach oben korrigiert. Einen Absturz wie im Vorjahr soll es nicht mehr geben. Hertha will seine neuen Ambitionen gleich zum Jahresstart in Leverkusen unterstreichen, obwohl zwei wichtige Spieler fehlen.

Berlin (dpa) - Mit einer großen Portion Mut will Hertha BSC nach der Winterpause weiter überraschen und um die europäischen Startplätze mitspielen. «Warum nicht etwas Besonderes? Warum sollen wir nicht mit einer Überraschung das Jahr eröffnen?», erklärte Trainer Pal Dardai vor dem Jahresauftakt des Fußball-Bundesligisten am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen. Hertha hat vor dem letzten Spieltag der Hinrunde als Dritter 30 Punkte und ist selbstbewusst. «Wir arbeiten daran, dass es so bleibt», verkündete Dardai mit einem Lächeln.