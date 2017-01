Prozess mehr als 16 Jahre nach Raubüberfall

Mehr als 16 Jahre nach einem Überfall auf ein Lokal in Berlin-Dahlem steht ein inzwischen 36-Jähriger wegen Raubes vor dem Landgericht. Der Angeklagte soll mit Komplizen Angestellte und Gäste mit echt wirkenden Pistolen bedroht und rund 1000 Euro erbeutet haben. Zu Prozessbeginn am Freitag erklärte der im November 2015 in Marokko festgenommene Angeklagte, er habe einer Bande sein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, sei aber nicht an der Planung und Ausführung der Tat beteiligt gewesen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte im Jahr 2000 zu einer mutmaßlichen Bande gehörte, die mehrere Überfälle auf Geschäfte und Lokale verübt hatte. Im Prozess wird dem 36-Jährigen eine Beteiligung an einer Tat im Oktober 2000 zur Last gelegt. Einige Zeit danach sei er aus Deutschland geflüchtet. Zwei der Mittäter erhielten 2001 bereits Haftstrafen von fünf beziehungsweise viereinhalb Jahren. Einer der Männer hatte den 36-Jährigen belastet.

Der Angeklagte erklärte, er habe einem Bandenmitglied «immer wieder ein Auto für seine Überfälle zur Verfügung gestellt». Im Gegenzug habe er eine «finanzielle Unterstützung» erhalten. Der Prozess gegen den 36-Jährigen wird am 10. Februar fortgesetzt.

Letzte Änderung: Freitag, 20. Januar 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

