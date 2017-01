Potsdamer Landtag pocht auf Entlastung der Stromkunden

Der Landtag in Potsdam pocht auf eine Entlastung der Stromkunden im Land Brandenburg durch bundesweit einheitliche Netzentgelte. Die Landesregierung solle sich weiter für Änderungen auf Bundesebene einsetzen. Bei anhaltenden Widerstand solle die Regierung Ausgleichsmaßnahmen auf Landesebene prüfen, um die Mehrbelastung in Brandenburg zu reduzieren, heißt es in einem mit den Stimmen von SPD und Linken angenommenen Antrag.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sagte, teils müssten Haushalte in Brandenburg mehr als 400 Euro an Netzentgelten im Jahr zahlen, während ein vergleichbarer Haushalt in Bremen auf weniger als 200 Euro komme. Für Unternehmen gehe es teils um Millionensummen an Mehrkosten. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) auf die ursprünglich vorgesehene bundesweite Angleichung der Umlagen für den überregionalen Stromnetzbetrieb verzichten wollen. Gegen den Rückzug hatten vor allem ostdeutsche Ministerpräsidenten protestiert, so dass nun weitere Verhandlungen laufen.

Die Netzentgelte sind in den Regionen besonders hoch, in denen viele Wind- und Solaranlagen stehen. Die Netzbetreiber können sich so die Kosten für die Anschlüsse einschließlich der dann notwendigen Stabilisierung der Netze erstatten lassen.

