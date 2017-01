Chlorgas in Unfallkrankenhaus ausgetreten: Ein Verletzter

Im Keller des Unfallkrankenhauses in Berlin-Marzahn ist am Donnerstag Chlorgas ausgetreten. Eine Person wurde dadurch verletzt, konnte aber nach kurzer Behandlung vor Ort das Krankenhaus wieder verlassen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Das Chlorgas war im Technikraum des Schwimmbades ausgetreten. Die Feuerwehr sicherte zwei Fässer aus diesem Raum und entlüftete den Keller. Messungen ergaben, dass das Gas sich nicht weiter in dem Krankenhaus ausgebreitet hatte. Wie genau es zu dem Leck kam, war zunächst unklar. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. Januar 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen