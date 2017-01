dpa

Berliner Regisseurin zieht in Villa Aurora in Los Angeles

Die Berliner Regisseurin Ute Wieland zieht 2017 mit einem Medienboard-Stipendium in die Villa Aurora in Los Angeles. Derzeit arbeite Wieland («FC Venus») an dem Film «Tigermilch» nach dem Buch der ehemaligen Aurora-Stipendiatin Stefanie de Velasco, teilte die Filmförderung am Donnerstag in Potsdam mit. Zu den früheren Stipendiaten gehören Edward Berger («Deutschland 83») und Jan-Ole Gerster («Oh Boy»). Die geförderten Filmemacher wohnen im ehemaligen Haus der Exilanten Lion und Marta Feuchtwanger, das heute eine Künstlerresidenz ist.

