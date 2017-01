Scheibe mit Fahrrad zertrümmert: Einbrecher gefasst

Einbruchswerkzeug mit Sattel: Mit einem Fahrrad hat sich ein mutmaßlicher Einbrecher Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in Berlin-Charlottenburg verschafft. «Eine verdutzte Nachbarin hatte den 33-jährigen Mann am Mittwochnachmittag bei seinem ungewöhnlichen Treiben beobachtet», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Mann habe das Rad genommen und damit eine Fensterscheibe zertrümmert. Die aufmerksame Frau wählte sofort den Notruf. Nur wenig später wurde der Mann in der Wohnung in der Leibnizstraße gefasst.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. Januar 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

