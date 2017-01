Berlins Regierungschef: Höcke zeigt Kern der AfD

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat mit seiner Skandalrede nach Ansicht von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) den ideologischen Kern der rechtspopulistischen Partei offenbart. «Höcke hat erneut die Maske fallen lassen: Er nutzt bewusst eine Wortwahl, die den Holocaust mit über sechs Millionen jüdischen Todesopfern relativiert», erklärte Müller am Mittwoch. Mit dem gezielten Tabubruch zeige der AfD-Politiker, dass «Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und blanker Rassismus» Kern seiner Partei seien. «Wir werden nicht zulassen, dass die Hetze der AfD die Politik in Deutschland bestimmt», versprach Müller.

Höcke, Landes- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, hatte am Dienstag mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: «Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.» Höcke selbst bestritt am Mittwoch, das Holocaust-Gedenken der Deutschen kritisiert zu haben.