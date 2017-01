dpa

Rot-Rot-Grün in Berlin will Lehren aus Stasi-Streit ziehen

Als Konsequenz aus dem wochenlangen Streit um den stasibelasteten Ex-Staatssekretär Andrej Holm wollen die rot-rot-grünen Koalitionäre in Berlin künftig intensiver miteinander sprechen. SPD, Linke und Grüne hätten verabredet, «besser miteinander zu kommunizieren», sagte Regierungschef Michael Müller (SPD) am Mittwoch nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses im Roten Rathaus. Ziel müsse sein, besser aufeinander einzugehen und «frühzeitiger und sensibler» das aufzunehmen, was Parteien, Fraktionen und handelnde Personen beschäftige. «Wir müssen uns gegenseitig schneller und früher informieren», sagte die Linke-Vorsitzende Katina Schubert.

Die öffentliche Ankündigung von Müller, Holm wegen falscher Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit zu entlassen, hatte am Wochenende bei den Linken Empörung ausgelöst.

