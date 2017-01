dpa

Holms berufliche Zukunft: Humboldt-Universität entscheidet

Die Berliner Humboldt-Universität gibt heute ihre Entscheidung über die berufliche Zukunft des zurückgetretenen Bau-Staatssekretärs Andrej Holm bekannt. Der Stadtsoziologe und wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni war für seine Tätigkeit in der Landesregierung beurlaubt worden. Nun ist der Job durch den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit in Gefahr. Denn der 46-Jährige hatte in einem Personalfragebogen 2005 verneint, hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein. Inzwischen begründet er das mit Erinnerungslücken. Ihm sei zudem nicht klar gewesen, dass seine Tätigkeit für den Geheimdienst zur Wendezeit als hauptamtliche Mitarbeit galt. Die Uni prüft deswegen arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. Januar 2017 02:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen