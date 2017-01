dpa

Mutmaßlicher IS-Unterstützer vor Gericht

Ein 31-jähriger Mann, der die Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) unterstützt haben soll, steht von heute an vor dem Berliner Kammergericht. Der Angeklagte soll laut Ermittlungen Ende 2014 an einen Mittelsmann in der Türkei 400 Euro überwiesen haben. Dieser habe das Geld an ein IS-Mitglied in Syrien weitergeleitet. Der 31-Jährige hat laut Anklage gewusst, dass das Geld zur Anschaffung eines Nachtsichtgerätes und eines Zielfernrohres bestimmt gewesen sei. Der gesondert verfolgte Empfänger habe die Geräte bei Kampfhandlungen einsetzen wollen. Der Angeklagte, ein in Berlin lebender Algerier, muss sich zudem wegen Diebstahls verantworten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. Januar 2017 01:20 Uhr

Quelle: dpa

