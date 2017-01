dpa

Mutmaßlicher IS-Unterstützer schweigt vor Berliner Gericht

Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) hat vor dem Berliner Kammergericht die Aussage verweigert. Der 31-Jährige soll laut Anklage Ende 2014 an einen Mittelsmann in der Türkei 400 Euro überwiesen haben. Das Geld sei dann an ein IS-Mitglied in Syrien weitergeleitet worden. Der Angeklagte habe gewusst, dass der Empfänger davon ein Nachtsichtgerät und ein Zielfernrohr für Kampfhandlungen erwerben wollte. Mit dem Geldtransfer habe der 31-jährige Algerier bewusst den IS unterstützen wollen. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Mittwoch, sein Mandant werde sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. Januar 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

