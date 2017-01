Formaler Akt: Berliner Senat entlässt Staatssekretär Holm

Für den Ex-Baustaatssekretär Holm könnte es gleich doppelt bitter kommen: Nach der Entlassung durch den Senat droht ihm auch die Humboldt-Universität, den Laufpass zu geben.

Berlin (dpa/bb) - Jetzt ist es auch beamtenrechtlich offiziell: Einen Tag nach seinem Rücktritt ist der Berliner Staatssekretär Andrej Holm vom rot-rot-grünen Senat entlassen worden. Er scheide auf Vorlage von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) mit Wirkung zum 16. Januar aus dem Beamtenverhältnis auf Probe aus, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Holm war am Montag nach wochenlanger Diskussion über den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit zurückgetreten. Damit kam er einem Rausschmiss zuvor.

Auch Holms bisheriger Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humboldt-Universität ist in Gefahr. Nach RBB-Informationen wird die Hochschule das Arbeitsverhältnis mit ihm beenden. Dazu war am späten Dienstagabend keine Stellungnahme der Universität zu erhalten. Sie will offiziell am Mittwoch entscheiden, ob sie arbeitsrechtliche Schritte gegen Holm einleitet, weil er im Personalfragebogen 2005 seine hauptamtliche Stasi-Mitarbeit verschwieg. Der Stadtsoziologe beruft sich auf Erinnerungslücken.