Berliner U-Ausschuss zu Terrorist Amri noch nicht sicher

Nach einem Vorstoß der FDP ist noch nicht sicher, ob es zum Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri einen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus geben wird. Unterstützung kommt bislang einzig von der AfD-Fraktion. Die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne halten sich noch ebenso bedeckt wie die CDU, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch ergab. Die FDP hatte am Dienstag einen U-Ausschuss beantragt, weil sie ein «Totalversagen» der Behörden sieht. Der Tunesier hatte am 19. Dezember einen Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gelenkt. Zwölf Menschen starben.

Ein Untersuchungsausschuss wird eingerichtet, wenn ein Viertel der 160 Berliner Abgeordneten dafür stimmt. Die 12 Stimmen der FDP allein reichen also nicht aus, 28 Abgeordnete aus anderen Fraktionen müssten ebenfalls zustimmen. Der Vorsitz des nächsten eingesetzten Ausschusses geht laut Abgeordnetenhaus turnusgemäß an die AfD.

Auf Bundesebene haben sich die Koalitionsspitzen darauf verständigt, offene Fragen im Fall Amri zunächst über eine interne Ermittlergruppe der Geheimdienst-Kontrolleure des Parlaments aufzuklären. Ein späterer Untersuchungsausschuss wird damit nicht ausgeschlossen. Kurzfristig soll das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) einen Bericht vorlegen. Dann werde das weitere Vorgehen beraten.

Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. 12 Menschen starben, mehr als 50 wurden verletzt. Es war der erste Terroranschlag dieses Ausmaßes in Deutschland.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. Januar 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

