CDU: Polnischer Botschafter kommt zur Landtagsdebatte

Zu der an diesem Donnerstag geplanten Landtagsdebatte über die US-Truppenverlegung nach Mittel- und Osteuropa zur Stärkung der Nato-Ostflanke wird nach CDU-Angaben auch der polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przyłębski, erwartet. Der Botschafter werde einer Einladung der Christdemokraten folgen, sagte Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. «Wir wollen ein klares Signal der Solidarität mit unseren polnischen und baltischen Freunden», meinte Senftleben. Landtagspräsidentin Britta Stark informierte zudem alle betroffenen Botschaften über die Debatte, wie ihr Sprecher sagte.

Die CDU hatte die Debatte beantragt. Hintergrund sind kritische Äußerungen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu der Truppenverlegung. Vergangene Woche hatten zwei US-Konvois auf ihrem Weg nach Polen auf dem Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark) Rast gemacht. Im Rahmen der US-Operation «Atlantic Resolve» werden insgesamt rund 4000 Soldaten zur Stärkung der Nato-Ostflanke nach Mittel- und Osteuropa verlegt. Dagegen hatte es auch Proteste auf Initiative der Linken gegeben.

Letzte Änderung: Dienstag, 17. Januar 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

