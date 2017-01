dpa

Esswein zurück im Hertha-Training: Lustenberger pausiert

Alexander Esswein ist am Dienstagvormittag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 26-Jährige hatte am Montag wegen einer Erkältung pausiert; sein Einsatz im Auswärtsspiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen scheint nicht mehr gefährdet. «Er hat eine Vitaminspritze bekommen, es sieht gut bei ihm aus», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit.

Fabian Lustenberger hingegen stand am Dienstag noch nicht auf dem Schenckendorffplatz. Der defensive Mittelfeldspieler wurde wegen einer leichten Blessur behandelt und soll am Mittwoch wieder ins Teamtraining einsteigen.

Der Langzeitverletzte Ondrej Duda absolvierte mit Fitnesscoach Hendrik Vieth eine individuelle Einheit. «Ondrej macht einen guten Eindruck, er hat keine Beschwerden», sagte Dardai. Der 22-jährige Slowake hat wegen anhaltender Knieprobleme noch kein Bundesligaspiel für den Hauptstadtclub bestritten. Es sei geplant, dass Duda in zwei Wochen wieder mit der Mannschaft trainiert, fügte Dardai hinzu.

Am Nachmittag spielte Hertha in einer nicht-öffentlichen Testpartie gegen die eigene U23 2:2. Sami Allagui und Maximilian Mittelstädt glichen für die Profis die zweimalige Führung des Nachwuchsteams von Ante Covic aus. «Wir wollten Spielformen in den Mittelpunkt stellen und spielen, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen», sagte Dardai.

