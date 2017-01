Turbine Potsdam beim Hallenturnier in Bielefeld Dritter

Bundesliga-Spitzenreiter Turbine Potsdam hat beim 37. Internationalen Hallenturnier in Bielefeld Platz drei belegt. Das von Co-Trainer Dirk Heinrichs gecoachte Team bezwang im Spiel um Platz drei den tschechischen Vizemeister Sparta Prag im Neun-Meter-Schießen nach einem 1:1-Endstand. Die beiden Olympiasiegerinnen Tabea Kemme und Svenja Huth waren nicht mitgereist.

Beste Torschützinnen des Turniers war bei Turbine mit sechs Treffern Anna Gasper. Turniersieger vor rund 900 Besuchern wurde ebenfalls im Neun-Meter-Schießen die SGS Essen. In zwei Wochen ist Turbine zum fünften Mal Gastgeber des eigenen Hallencups in der MBS-Arena am Luftschiffhafen.