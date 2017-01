Eisbären: Nach 3:4 in Bremerhaven Pre-Play-Offs in Gefahr

Die Eisbären konnten ihren Negativlauf auch in Bremerhaven nicht stoppen. Beim Liga-Neuling Fishtown Pinguis unterlag der kriselnde Hauptstadt-Club mit 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Durch die Niederlage tauschen die beiden Vereine in der Tabelle die Plätze, womit die Berliner als Neunte derzeit das Heimrecht für die Pre-Playoffs verspielt haben.

«Es ist extrem bitter, wir machen und versuchen alles. Es muss weitergehen, wir wissen, dass wir es können», sagte Laurien Braun am Sonntag nach dem Spiel, für das Cheftrainer Uwe Krupp dem formschwachen Barry Tallackson eine Schaffenspause zu verordnet hatte.

Keine vier Minuten waren gespielt, als die siebte Berliner Niederlage ihre Serie ihren Lauf nahm, Jason Bast traf in Bremerhavener Überzahl zum 1:0. Wie so oft in dieser Saison machte das Powerplay den Unterschied. Beim 3:1 der Gastgeber durch Jack Combs hatte Bremerhaven ebenfalls einen numerischen Vorteil auf dem Eis. Die Eisbären hingegen ließen alle ihren Chancen ungenutzt.