Bischof Dröge dringt auf Aufarbeitung der DDR-Diktatur

Angesichts des Streits um die Stasi-Vergangenheit von Staatssekretär Andrej Holm hat der Berliner Bischof Markus Dröge die rot-rot-grüne Koalition zu einer «sachgerechten» Aufarbeitung der Folgen der DDR-Diktatur aufgefordert. «Die Frage, ob frühere hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi oder führende SED-Kader heute Regierungsverantwortung tragen dürfen, und wenn ja, unter welchen Bedingungen, bedarf innerhalb der neuen Berliner Regierungskoalition der Klärung», sagte Dröge am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

«Dabei darf die Perspektive derjenigen nicht aus dem Blick geraten, die unter der SED-Herrschaft großes Leid erfahren haben», mahnt der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. «Wo die Linke, wie in Brandenburg und Thüringen, an der Regierung beteiligt ist, ist die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur inzwischen selbstverständlicher Teil der Regierungspolitik. Dies muss nun auch in Berlin deutlicher erkennbar werden.»