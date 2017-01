dpa

Hertha wieder in Berlin: Jarstein gibt grünes Licht

Den freien Sonntag hatten sich die Hertha-Spieler verdient. Eine Woche schwitzten und schufteten sie im Trainingslager auf Mallorca, am Samstag landete das Team von Trainer Pal Dardai in Tegel. Torhüter Rune Jarstein kann in Leverkusen spielen.

Palma de Mallorca/Berlin (dpa) - Hertha-Torhüter Rune Jarstein gibt grünes Licht für einen Einsatz im ersten Berliner Bundesliga-Spiel des Jahres. «Mein Einsatz in Leverkusen ist nicht gefährdet», sagte der Stammkeeper dem «kicker». Der norwegische Nationaltorhüter hatte wegen einer Muskelblessur im Oberschenkel beide Testspiele im einwöchigen Trainingslager auf Mallorca verpasst. Jarstein will an diesem Montag wieder ins Training einsteigen. Einen Tag später testet sich der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga gegen die eigene U23 für das letzte Hinrundenspiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen.

Dann könnte Valentin Stocker auf der Spielmacher-Position Salomon Kalou ersetzen, der beim Afrika Cup für die Elfenbeinküste im Einsatz ist und daher mindestens eine Bundesliga-Partie fehlen wird. Der Schweizer hinterließ im Trainingslager einen besseren Eindruck als sein Konkurrent Genki Haraguchi. «Seitdem es um seine Vertragsverlängerung geht, ist er übermotiviert», wusste Trainer Pal Dardai über den Japaner zu berichten.

Dem angeschlagenen Mitchell Weiser möchte Dardai noch Zeit lassen. «Es wäre schön, wenn er nächste Woche wieder ins Training einsteigen könnte, aber - step by step». Weiser fehlte auf Mallorca wegen einer Viruserkrankung.

Vor der Abreise nach Berlin am Samstag hatte Dardai ein positives Fazit gezogen und dem Trainingslager auf der Ferieninsel «die Note eins» gegeben. Hertha hatte die Testspiele gegen den spanischen Drittligisten UD Poblense und den Zweitligisten RCD Mallorca knapp gewonnen. Als Saisonziel war in einer Mannschaftssitzung Rang sechs, also die Qualifikation für die im Vorjahr knapp verpasste Gruppenphase der Europa League, ausgegeben worden.

