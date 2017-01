Brandanschlag auf SPD-Politikerin: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben ein Auto in Neukölln angezündet. Es gehört einer SPD-Politikerin, die auch in der Kinder- und Jugendorganisation Die Falken aktiv ist.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Neukölln haben Unbekannte das Auto der SPD-Politikerin Mirjam Blumenthal angezündet. Sie ist auch Gruppenleiterin beim sozialistischen Kinder- und Jugendverband Die Falken. Die 44-Jährige habe die Flammen am frühen Samstagmorgen bemerkt und noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz prüft einen möglichen politischen Hintergrund der Tat. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag noch an. SPD und Falken vermuten ein rechtsradikales Motiv.