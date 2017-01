Totes Baby in Wohnung entdeckt: Mutter tatverdächtig

Eine 34-Jährige steht im Verdacht, ihr Baby nach der Entbindung in einer Berliner Wohnung getötet zu haben. Die Frau wurde am Samstag im Stadtteil Schöneberg festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie sollte noch am selben Tag einem Gericht für den Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden. Dies hätte zur Folge, dass sie in eine geschlossene Psychiatrie kommt. Die Polizei geht davon aus, dass das Baby nach der Geburt lebte und nicht eines natürlichen Todes starb.

Den Angaben zufolge soll die Frau das Kind im Badezimmer der Wohnung zur Welt gebracht haben. Die 34-Jährige lebe derzeit vorübergehend in dem Appartement eines 54-Jährigen. Der Mieter habe das leblose Baby entdeckt und die Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Letzte Änderung: Sonntag, 15. Januar 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

