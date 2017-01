Tausende gedenken Liebknecht und Luxemburg

Immer im Januar erinnern Tausende in Berlin an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Es ist ein Pflichttermin für die Linken-Spitze.

Berlin (dpa/bb) - Rote Nelken im Schnee für Rosa und Karl: 98 Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht haben am Sonntag in Berlin Tausende der Kommunistenführer gedacht - auch Spitzenpolitiker der Linken. Etwa 3500 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben am traditionellen Gedenkmarsch vom Frankfurter Tor zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde, wo die beiden begraben sind. Angekündigt hatten die Veranstalter bis zu 10 000 Teilnehmer. An den Gräbern wurden Blumen und Kränze niedergelegt.