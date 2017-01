dpa

Berlin Volleys stecken im Formtief: Niederlage in Lüneburg

Die Berlin Volleys sind in ein Formtief geraten. Von den letzten vier Pflichtspielen in der Bundesliga und Champions League hat die Mannschaft nur eins gewonnen. Auch die Generalprobe für den Auftritt in der Volleyball-Königsklasse am Mittwoch bei Dukla Liberec in Tschechien wurde gründlich verpatzt. «Nichts hat richtig funktioniert, das ganze Spiel über sind wir nicht an unser Leistungsniveau herangekommen", sagte Manager Kaweh Niroomand nach der 1:3-Pleite des deutschen Meisters und Pokalsiegers im Bundesligaspiel bei der SVG Lüneburg am Samstagabend.

«Wir müssen jetzt schnellstens eine Reaktion zeigen», forderte Trainer Roberto Serniotti. Offenkundig ist den Volleys die Souveränität abhanden gekommen, die das Team noch bis in den Dezember hinein bei 13 Pflichtspielsiegen in Serie ausgestrahlt hat. «Wir konnten dem Spiel in Lüneburg nie unseren Stempel aufdrücken», sagte Volleys-Routinier Felix Fischer selbstkritisch.

Auf der nächtlichen Busheimfahrt auf schneebedeckten Straßen in Niedersachsen hatten die erfolgsverwöhnten Spieler des Hauptstadtclubs ausreichend Stoff zum Nachdenken. «Unser Spiel war zu hektisch. Wir haben den richtigen Moment, um den Punkt zu machen, nicht abgewartet», analysierte Fischer. In den drei verlorenen Sätzen erreichten die Volleys nicht einmal die 20-Punkte-Marke. Auch die von Niroomand stets als Stärke gepriesene Breite des Kaders half den Berlin Volleys nicht. «Ich habe nahezu alle Spieler gebracht und alle Varianten ausprobiert», sagte Roberto Serniotti und klang dabei fast ein wenig ratlos. Dreimal sind die Volleys nun zu Hauptrundenspielen in Lüneburg angetreten, dreimal reisten sie als Verlierer wieder ab.

