dpa

Friedensgebet in Gedächtniskirche vier Wochen nach Anschlag

Vier Wochen nach dem Terror-Anschlag auf dem Breitscheidplatz lädt die Berliner Gedächtniskirche zu einem ökumenischen Friedensgebet. In der Gedenkhalle der Kirche soll am Montagabend (16. Januar/20.00) am Nagelkreuz von Coventry an die Opfer des Attentats und ihre Angehörigen erinnert werden. Das Nagelkreuz steht als Symbol für Frieden und Versöhnung. «Mit dem Friedensgebet wollen wir das vielfältige öffentliche Nachdenken der vergangenen Tage aufnehmen», teilte Gedächtniskirchenpfarrer Martin Germer am Sonntag mit. Die Glocken der Kirche sollen für zehn Minuten läuten.

«Gleichzeitig möchten wir aber auch daran erinnern, dass Datum und Ort nicht für Aufmärsche missbraucht werden dürfen, die das gesellschaftliche Miteinander mit ausgrenzenden Parolen gefährden», sagte der Pfarrer. Das rechtsradikale Bündnis BärGiDa will am Montag (22.00 Uhr) vom Bahnhof Zoo zur Gedächtniskirche laufen. Angemeldet sind bei der Polizei 80 Teilnehmer.

Der Attentäter Anis Amri war am Abend des 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Er tötete 12 Menschen und verletzte 50 weitere.

Letzte Änderung: Sonntag, 15. Januar 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen