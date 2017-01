dpa

Naturschützer zählen schlafende Fledermäuse

Ein Dutzend ehrenamtlicher Naturschützer hat am Freitag damit begonnen, überwinternde Fledermäuse in einer alten Brauereiruine in Frankfurt (Oder) zu zählen. Mit Hohlspiegeln, Leitern und Taschenlampen ausgerüstet arbeiten sie sich durch die elf unterirdischen Räume und notieren auf Klemmbrettern die Anzahl und die Art der entdeckten Fledermäuse.

Das seit dem Zweiten Weltkrieg leerstehende Brauerei-Labyrinth hat sich zu einem der bedeutendsten Winterquartiere im Land Brandenburg entwickelt. Das 2004 von der Stadt Frankfurt unter Naturschutz gestellte und abgezäunte Gelände ist menschenleer, die Räume sind auch bei knackigen Minusgraden frostfrei. Für das Große Mausohr gilt die alte Frankfurter Brauerei als das deutschlandweit wichtigste Objekt zum Überwintern.

