Höfken begrüßt Kompromisslösung für neues Düngerecht

Als einen Schritt in die richtige Richtung hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) die Einigung zwischen Bund und Ländern auf eine Kompromisslösung für ein neues Düngerecht begrüßt. «Es ist mehr als überfällig, dass Deutschland bei der Bewältigung der Nitratprobleme endlich voran kommt», sagte Höfken der Deutschen Presse-Agentur. «Allerdings sehen wir auch noch Nachbesserungsbedarf einerseits für die bäuerlichen Betriebe und andererseits bei der Nitratbelastung im Ackerbau.»

Der Kompromiss sehe fordernde, aber für Landwirte machbare Regelungen vor, hatte Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) nach der Einigung bei Gesprächen in Berlin erklärt. Schmidt will die entsprechenden Entwürfe nun noch im Januar in die weitere Abstimmung geben. Vereinbart worden sei eine stärkere Regionalisierung des Düngerechts, erläuterte er. So sollten zusätzliche Vorgaben für Gebiete mit kritischen Nitratwerten kommen, aber auch Entlastungen für unproblematische Gebiete.