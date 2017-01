dpa

Vor zehn Jahren richtete Orkan «Kyrill» Millionenschäden an

Rund 468 000 Festmeter Holz in Brandenburger Wäldern sind vor zehn Jahren dem Orkan «Kyrill» zum Opfer gefallen. Es sei ein Schaden von knapp 17 Millionen Euro entstanden, sagte Thilo Noack, Fachbereichsleiter Holz beim Landesbetrieb Forst. Das Unwetter zog in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2007 durch Europa. «Kyrill» erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern. In märkischen Wäldern wurden einzelne Bäume durch die Wucht der Sturmböen samt Wurzeln aus den Boden gerissen. Die Schäden konnten allerdings meist im Laufe der folgenden zwei Jahre beseitigt werden.

